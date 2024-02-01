Сергунина сообщила об открытии первого фирменного магазина «Сделано в Москве»

Первый флагманский магазин проекта «Сделано в Москве» заработал в инновационном кластере «Ломоносов». Об этом в четверг, 1 февраля, сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

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Он расположен по адресу Раменский бульвар, дом 1, первый этаж (справа от центрального входа), и работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

— Свою продукцию во флагманском магазине представили более 20 московских предпринимателей. Жители и гости города могут приобрести здесь одежду, аксессуары, декор для дома, игрушки и сувениры — всего порядка 100 категорий товаров. Ассортимент будет обновляться каждый сезон, — рассказала Сергунина.

На полках новой офлайн-площадки разместили селективные ароматы для дома, автомобиля и офиса от столичного предпринимателя Натальи Мухиной. При этом те, кто интересуется модой, смогут выбрать для своего гардероба футболки и аксессуары с авторскими иллюстрациями, которые выпускает Семен Попов.