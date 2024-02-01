На автомобильном мосту через реку Битцу завершаются монолитные работы

На мосту через реку Битцу на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе завершили устройство всех опор, железобетонных балок пролетного строения и плиты. Начались работы по созданию парапетного ограждения. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Строящийся мост через реку Битцу по проекту имеет пять опор из монолитного железобетона, пролетное строение, состоящее из сборных балок и плиты проезжей части. Для возведения объекта предусмотрено более 4,5 тысячи кубометров бетона и около 850 тонн арматуры», — отметил Андрей Бочкарев.

Ширина сооружения составит около 40 метров. Габариты моста позволят организовать по нему движение на восьми полосах основного хода Московского скоростного диаметра — по четыре в каждом направлении.

На участке МСД от МКАД до автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе сейчас строят еще несколько искусственных сооружений. Помимо моста через реку Битцу возводят на этом отрезке четыре эстакады. На трех из них монолитные работы также находятся на завершающей стадии. На четвертой продолжается возведение последних двух опор из девяти и сборка металлоконструкций на стапеле. Кроме того, на участке магистрали проектом предусмотрено строительство двух тоннелей, трех очистных сооружений, создание новых пешеходных переходов и реконструкция существующего.