Москвичи в январе получили на три часа больше солнечного света
В январе солнце в Москве светило 36 часов – на три часа больше обычного, сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Первый месяц года в Москве огорчил нас морозами, но оказался щедрым на солнце. По данным обсерватории МГУ, солнце в январе радовало нас в течение 36 часов при норме 33 часа в месяц. Самыми солнечными были 8, 13 и 21 января, когда Солнце гостило на небосводе более пяти часов в сутки. А в период с 14 по 18 января солнце так не пробилось сквозь плотную облачность. И с 23 по 31 января жители столицы были лишены солнечного света», – написала Позднякова.
Она подчеркнула, что самым хмурым в Москве был январь 2021 года – тогда Солнце появлялось всего на 10 часов.
«А самым щедрым был январь 2010 года с количеством 75 часов, или 227% от нормы», – подытожила Позднякова.