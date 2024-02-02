Москвичи в январе получили на три часа больше солнечного света

«Первый месяц года в Москве огорчил нас морозами, но оказался щедрым на солнце. По данным обсерватории МГУ, солнце в январе радовало нас в течение 36 часов при норме 33 часа в месяц. Самыми солнечными были 8, 13 и 21 января, когда Солнце гостило на небосводе более пяти часов в сутки. А в период с 14 по 18 января солнце так не пробилось сквозь плотную облачность. И с 23 по 31 января жители столицы были лишены солнечного света», – написала Позднякова.