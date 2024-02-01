Сергунина подвела итоги голосования за лучшие новогодние маршруты по Москве

В проекте «Активный гражданин» подвели итоги голосования, посвященного лучшим новогодним маршрутам по столице в туристическом сервисе Russpass. В топ-3 вошли прогулки под названием «Рождество в Москве», «Десять загадок Тверской улицы» и «Новогодняя Москва». Об этом в четверг, 1 февраля, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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— В голосовании приняли участие свыше 185 тысяч человек. Большинство пользователей отдали предпочтение тематическим маршрутам по главным площадям и улицам Москвы, — рассказала заммэра.

По словам Сергуниной, участникам голосования предлагалось выбрать от одного до пяти вариантов ответа, среди которых были экскурсии по городским музеям, главным паркам и историческим районам столицы. Всего на Russpass в настоящее время собрано порядка 490 маршрутов. В них также входят новогодние и краеведческие, литературные, гастрономические и спортивные активности.