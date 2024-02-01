Синоптик рассказал, когда в Москву вернется минусовая температура

Похолодание до минусовых значений ожидается в столице уже в эти выходные. Об этом в четверг, 1 февраля, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— В субботу температура в течение суток будет ниже нуля. Ночью с пятницы на субботу минус 3-5 градусов, в дневные часы субботнего дня минус 1-3. После сегодняшней слякоти все замерзнет и высока вероятность гололедицы. В воскресенье придет тепло, — рассказал синоптик.

По словам Леуса, 1 февраля в столице будет мокрый снег и дождь, а температура поднимется до плюс 1-3 градусов. Атмосферное давление при этом будет падать и составит 735 миллиметров ртутного, что значительно ниже нормы, передает ТАСС.