Синоптик рассказал, когда в Москву вернется минусовая температура

«Все замерзнет»: Леус рассказал, когда в Москву вернется минусовая температура
Похолодание до минусовых значений ожидается в столице уже в эти выходные. Об этом в четверг, 1 февраля, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
— В субботу температура в течение суток будет ниже нуля. Ночью с пятницы на субботу минус 3-5 градусов, в дневные часы субботнего дня минус 1-3. После сегодняшней слякоти все замерзнет и высока вероятность гололедицы. В воскресенье придет тепло, — рассказал синоптик.
По словам Леуса, 1 февраля в столице будет мокрый снег и дождь, а температура поднимется до плюс 1-3 градусов. Атмосферное давление при этом будет падать и составит 735 миллиметров ртутного, что значительно ниже нормы, передает ТАСС.
В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается снежная, облачная погода с прояснениями. Температурные показатели в этот период будут колебаться от нуля до минус десяти градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.