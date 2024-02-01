Собянин рассказал о развитии района Тропарево-Никулино

31 января мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход капитального ремонта поликлиники в Тропарево-Никулине и рассказал о развитии других объектов в этом районе.

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В Тропарево-Никулине, расположенном на западе столицы, проживают более 128 тысяч москвичей. Из них медицинскую помощь в филиале № 2 поликлиники № 8 получают более 33 тысяч человек. Сейчас она закрыта на капремонт.

— Приступили ко второму этапу масштабной программы реконструкции поликлиник. Делаем это в короткие сроки, без ущерба качеству. В этом году планируем запустить 100 поликлиник, — сообщил мэр Москвы.

Обновление поликлиники на улице 26 Бакинских Комиссаров, 10, корп. 5, по новому московскому стандарту позволит увеличить количество кабинетов и открыть отделение медицинской профилактики.

— Заменим оборудование и установим современный аппарат рентгена U-дуга, которого здесь раньше не было. Для маломобильных пациентов создадим безбарьерную среду, — рассказал глава города.

Планируется открыть поликлинику к 1 сентября.

— Прилегающую территорию благоустроим. Здесь будет комфортное пространство для отдыха посетителей, — добавил мэр.

В районе Тропарево-Никулино также улучшают социальную и транспортную инфраструктуру, благоустраивают дворы и улицы. — Благоустроили участок Ленинского проспекта и парк Летчиков-испытателей, а также 47 детских и 15 спортивных площадок, — рассказал Сергей Собянин.

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