Москвичей предупредили о возможной гололедице в ночь на 1 февраля

"По прогнозам синоптиков, после 21:00 и до утра 1 февраля возможно образование гололедицы из-за перехода температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений. <...> Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.