$89.67+0.3897.11+0.33
Войти в почту

В Москве зафиксировали ледяной дождь

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в Москве утром 1 февраля зафиксировали ледяной дождь. Соответствущая публикация появилась в его Telegram-канале.

В Москве зафиксировали ледяной дождь
© РИА Новости

"На ВДНХ за 06.00 мск идёт снег, на Балчуге – ледяной дождь, в Тушино – гололед", - рассказал синоптик.

Сообщается о гололеде в Шереметьево, Внуково, Домодедово, Остафьево, Подмосковной и Коломне.

"Гололедные явления отмечаются в отдельных регионах северной половины Русской равнины: во Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Тверской и Архангельской областях, в Удмуртии, Пермском крае, Коми, Карелии", - добавил синоптик и призвал россиян соблюдать осторожность на дороге.

До этого МЧС предупредило о ледяном дожде и гололеде в Москве в ночь на 1 февраля.

Россиянам рассказали о погоде в феврале

Сотрудники спасательного ведомства порекомендовали автовладельцам ездить медленнее и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, отказаться от резких автоманевров и сохранять осторожность и внимательность. Пешеходам посоветовали держаться подальше от рекламных конструкций и не укрываться под деревьями.

Новости Москвы
Евгений Тишковец
ВДНХ
Международный аэропорт Внуково
Аэропорт Шереметьево
Москва
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости