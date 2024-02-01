В Москве зафиксировали ледяной дождь

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в Москве утром 1 февраля зафиксировали ледяной дождь. Соответствущая публикация появилась в его Telegram-канале.

"На ВДНХ за 06.00 мск идёт снег, на Балчуге – ледяной дождь, в Тушино – гололед", - рассказал синоптик.

Сообщается о гололеде в Шереметьево, Внуково, Домодедово, Остафьево, Подмосковной и Коломне.

"Гололедные явления отмечаются в отдельных регионах северной половины Русской равнины: во Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Тверской и Архангельской областях, в Удмуртии, Пермском крае, Коми, Карелии", - добавил синоптик и призвал россиян соблюдать осторожность на дороге.

До этого МЧС предупредило о ледяном дожде и гололеде в Москве в ночь на 1 февраля.