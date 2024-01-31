Новостройку на 189 квартир ввели в Кузьминках по программе реновации

В районе Кузьминки ввели в эксплуатацию новостройку на 189 квартир по программе реновации, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«В Кузьминках на юго-востоке столицы введена в эксплуатацию 15-я новостройка по программе реновации по адресу: ул. Зеленодольская, д. 30, корп. 1. В настоящее время ведется приемка квартир и эксплуатационных систем дома для последующей передачи его под заселение», – говорится в материале.

Глава департамента Сергей Левкин, которого цитирует пресс-служба, отметил, что уже в первой половине этого года квартиры в новом доме будут предложены примерно 450 жителям Кузьминок.

Руководитель департамента добавил, что недалеко от новостройки расположены сразу три станции метро: «Кузьминки», «Окская» и «Рязанский проспект».

В новостройке находится 189 квартир: 43 однокомнатных, 123 двухкомнатных и 23 трехкомнатных. Две двухкомнатные квартиры полностью адаптированы для нужд маломобильных граждан, уточнили в пресс-службе.

«Инфраструктура жилых домов и прилегающей к нему территории полностью адаптирована для нужд маломобильных граждан и родителей с колясками», – подчеркнул Левкин.