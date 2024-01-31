В Москве в девятый раз проведут акцию "Миллион призов"

Новый розыгрыш в рамках программы "Миллион призов" пройдет во время президентских выборов, рассказал глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

© Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

"Предпринимательское сообщество обратилось в МТПП с инициативой провести очередной этап программы "Миллион призов" во время выборов президента. В сентябре 2023 года участниками программы стали более 2,5 миллиона человек, и 89% получили призы. В 2024 году столичный бизнес предложил провести основной розыгрыш среди участников электронного голосования", – заявил Платонов.

Победителям начислят 1, 3 или 5 тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю). По словам Платонова, одним из призов будут умная колонка с женским именем и подписка на онлайн-сервис.

Кроме того, среди московских семей разыграют сертификаты номиналом 100, 50, 25 и 15 тысяч баллов. Для участия в этом розыгрыше необходимо, чтобы оба супруга проголосовали онлайн. Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Порядка 465 тысяч человек подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании, еще 80 тысяч заявок были направлены для голосования по месту нахождения через "Мобильный избиратель".