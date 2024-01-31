Снос первых домов по программе реновации завершили в районе Южное Тушино

Первые дома снесли в районе Южное Тушино в рамках реализации программы реновации. Об этом рассказал глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

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"Здания располагались по адресам: Окружная улица, дом 2а и Светлогорский проезд, дом 1. Их жители переехали в новые квартиры в том же районе по адресу: Светлогорский проезд, дом 7а. На месте снесенных домов возведут новостройки для переселения по программе реновации", – отметил он.

Загрутдинов обратил внимание, что рабочие следуют технологии умного сноса. Она предполагает безопасный и экологичный демонтаж с возможностью последующего использования отходов.

Кроме того, окружающие деревья во время сноса стараются максимально сохранить, добавил он. Глава департамента также уточнил, что в настоящее время в северо-западном округе снесли 26 домов старого жилого фонда.

В районе Царицыно, в свою очередь, снесли 12 жилых домов с момента старта программы реновации. Уточнялось, что на их месте будут новые здания. Всего в этом году планируют демонтировать порядка 200 домов по данной программе.