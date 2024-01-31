Храм Василия Блаженного закрыли для посетителей до конца 31 января

Храм Василия Блаженного в Москве, также известный как Покровский собор, будет закрыт для посещения в среду, 31 января. Об этом сообщается в телеграм-канале Государственного исторического музея.

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"Вход в "Палаты бояр Романовых" осуществляется с улицы Варварка, со стороны метро "Китай-город", – уточнили в пресс-службе.

Аналогичную информацию разместили и в телеграм-канале самого храма. Там напомнили, что в этот день в храме должна была пройти лекция старшего научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова РАН Анастасии Преображенской "Азъ есмь земля и пепелъ: человек и смерть в эпоху раннего Нового времени".

В пресс-службе подчеркнули, что мероприятие в рамках лектория "Исторические встречи в Покровском соборе" состоится, но пройдет в Историческом музее. Со всеми, кто купил билет, должен связаться сотрудник музея, заключили в пресс-службе.