Операторы столичной "Системы-112" приняли более 6,2 млн вызовов в 2023 году

Операторы "Системы-112" в столице за прошлый год приняли свыше 6,2 миллиона вызовов. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

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По его данным, около половины из них потребовали реагирования экстренных служб, остальные звонки носили справочно-консультационный характер.

Он подчеркнул, что сегодня "Система-112" – одна из ключевых служб города. Она востребована жителями, о чем говорит высокое число обращений, считает заммэра.

Бирюков напомнил, что на номер 112 можно как звонить, так и отправлять сообщения, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи.

В октябре прошлого года отмечалось, что более 82 миллионов звонков поступило на горячую линию единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 за восемь лет. Специалисты линии консультируют горожан по вопросам на более чем 10 тысяч тем.