Мосгордума открыла первое заседание весенней сессии

«Кворум имеется. Я открываю заседание №1599 Московской городской думы. В соответствии с законом города Москвы исполняется гимн города Москвы», – сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников .

В повестке дня заседания столичного парламента – семь проектов постановлений Московской городской думы и один проект закона города Москвы. Среди запланированных к рассмотрению вопросов – проекты постановлений столичного парламента «О плане работы Московской городской думы на I квартал 2024 года», «Об утверждении соглашения о сотрудничестве между Московской городской думой и Курской областной думой» и «Об утверждении соглашения о сотрудничестве между Московской городской думой и Липецким областным Советом депутатов».