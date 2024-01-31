На ВДНХ открыли детский мультимедийный павильон

"Природоград" разделен на две части. В первой непосредственно знакомят с природой - от полезных ископаемых до климата и от качества воздуха до сортировки мусора. А вторая представляет собой город профессий. "Научим готовить прогноз погоды, тушить лесные пожары, откроем тайны тысячелетнего льда и расскажем, как стать профессиональным экологом", - обещают организаторы. Вход бесплатный.