В Москве открылся прием заявок на участие в туристическом хакатоне

Специалисты в сфере информационных технологий, маркетологи и аналитики смогут принять участие в четвертом Московском туристическом хакатоне, заявки на участие можно подать до 11 марта. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

"В столице открылась регистрация на четвертый Московский туристический хакатон <...>. На него приглашают специалистов в сфере информационных технологий, маркетологов и аналитиков из России и других стран. Заявки принимаются до 11 марта на портале "Russpass. Бизнес", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заявку могут подать как уже сформированные команды от трех до пяти человек, так и самостоятельные конкурсанты, которых в дальнейшем тоже объединят в коллективы. Как отметила заммэра столицы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, соревнование проведут в два этапа: заочный - 23-24 марта и очный - 6-7 апреля.

"Участникам предстоит решить задачи, предложенные сервисом Russpass и компаниями-партнерами, например, разработать технологические решения для бронирования отелей, навигации и планирования путешествий", - сказала она.

В пресс-службе добавили, что онлайн-тур рассчитан на 80 команд, им нужно будет за 48 часов придумать новый продукт по одной из тем и презентовать его экспертам. Авторы лучших идей встретятся в Москве для воплощения своих проектов в жизнь под руководством профессионалов отрасли. Призовой фонд соревнования составит 7,5 млн рублей.

"Для представителей туристической индустрии столицы и других партнеров конкурса хакатон - это возможность проверить собственные продуктовые гипотезы, улучшить сервис, познакомиться и пригласить в свою команду талантливых специалистов", - отметили в пресс-службе.