Москвичам предсказали аномальную погоду

В первых числах февраля в Москве ожидается температура на 3-5 градусов выше нормы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Конец января из-за антициклона пройдет с высоким атмосферным давлением — на 7–12 единиц выше нормы. При этом в первых числах февраля столичный регион окажется в глубокой барической ложбине, давление резко понизится.

Это практически не скажется на температурном режиме. По январским меркам неделя окажется теплой.