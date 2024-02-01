Театр Сатиры возобновит спектакли 2 февраля

Театр Сатиры сообщил, что возобновление спектаклей на основной сцене, где был пожар, планируется с пятницы, 2 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе культурной площадки.

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— Со 2 февраля планируется возобновить показ спектаклей на основной сцене, — говорится в сообщении.

Там также добавили, что спектакль «Укрощение строптивой» на основной сцене театра, запланированный на 1 февраля, отменяется в связи с проведением комплекса работ для восстановления полноценного функционирования здания. Зрителям деньги будут возвращены в полном объеме, передает официальный Telegram-канал учреждения.

Возгорание произошло утром 28 января в Московском академическом театре сатиры. С крыши здания шел серый дым. В городе проходил сбор руководящего состава МЧС ЦАО.

Пострадавших в результате пожара нет. В ликвидации последствий возгорания были задействованы 14 единиц техники и 62 человека.