Москвичей предупредили о гололедице в столичном регионе

Вечером 30 января прогнозируется ухудшение погодных условий и похолодание до минусовых значений. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Метеобюро.

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— Внимание: по данным Московского Метеобюро 30 января 2024 года, с 19 часов до 22 часов в Москве в пределах МКАД и ТиНАО и в Московской области ожидаются повсеместный переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате перехода температуры воздуха в минусовые значения, в столичном регионе образуется гололедица, пишет официальный сайт Метеобюро Москвы.

Тем временем главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова назвала 30 января самым теплым днем месяца, указав, что в 15:00 в Москве, на ВДНХ, температура повысилась до плюс 1,8 градуса.