«Есть идеи?»: в Московском зоопарке гадают, как манул Тимоша прячется в сугробах

В Московском зоопарке гадают, как Тимоше удается ускользнуть от камер, находясь в вольере. Кадры с прячущимся манулом опубликовали во вторник, 30 января.

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— Не надо обладать выдающимися дедуктивными способностями, чтобы понять: Тимоша ходит по вольеру, причем забирается даже в глубокие сугробы. Осталось выяснить: когда он это делает и как можно это увидеть. Есть идеи? — подписали публикацию специалисты.

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Тимоша в последнее время предпочитает прятаться от людских глаз, однако недавно он решил подышать свежим воздухом и вышел в люди. По словам киперов, у манула меланхоличное зимнее настроение и дикий кот неохотно выходит из своего дома.

Тимоша выглядывает на заснеженный вольер и не торопится ступать на снежные сугробы. Для этого вида диких кошек это естественная реакция на зиму, поскольку они обитают в безлесных, засушливых областях, где выпадает мало снега.