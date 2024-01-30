«Хороший задел»: метеоролог Позднякова предупредила москвичей о новой оттепели
В столичном регионе зарегистрирован самый теплый день с начала 2024 года. Об этом во вторник, 30 января, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
Эти показатели оказались самыми высокими за месяц. По прогнозам экспертов, следующая оттепель придет в столицу 1 февраля, что станет «хорошим заделом» для последнего месяца зимы, написала Позднякова в своем Telegram-канале.
В беседе с «Вечерней Москвой» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в первой декаде февраля температура воздуха в столице будет выше климатической нормы и достигнет плюсовых значений. В результате февраль будет существенно отличаться от первых двух месяцев зимы.
Среди прочего синоптики рассказали, чего ожидать россиянам от погоды весной. По их словам, первые два месяца можно назвать сумасшедшими с климатической точки зрения, поскольку ожидаются резкие перепады температур.