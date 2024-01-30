Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова во вторник, 30 января, выложила ролик, в котором запечатлен вечерний ритуал больших панд Катюши и Диндин.

На кадрах животные медитативно лежат на полу вольера рядом с деревянной лестницей. Мама медвежонка Диндин, по видимому, задремала. В это же время ее дочка Катюша осторожно пьет грудное молоко родительницы.

— А потом придет мама, уложит рядом и накормит ) милота, — следует из подписи к публикации.

Незадолго до этого Светлана Акулова поделилась кадрами игры малышки-панды Катюши с резиновым пряничным человеком. На видео медвежонок лежит на спинке и держит в одной из лапок игрушку. Вдоволь наигравшись, Катюша встает и кидает пряничного человека на пол вольера.

28 января генеральный директор поделилась кадрами с протестующей Катюшей. На опубликованном видео медвежонок не хочет выходить в экспозиционный вольер. Из-за этого Диндин буквально вытаскивает Катюшу туда. Однако детеныш сопротивляется и вновь возвращается по деревянной лестнице в излюбленную локацию.