Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова во вторник, 30 января, поделилась кадрами игры малышки-панды Катюши с резиновым пряничным человеком.

На опубликованном Акуловой видео медвежонок лежит на спинке и держит в одной из лапок игрушку. Вдоволь наигравшись, Катюша встает и кидает пряничного человека на пол вольера.

— Любимая лесенка, резиновая печенька, Катюша никуда не торопится, — следует из подписи к публикации.

28 января генеральный директор поделилась кадрами с протестующей Катюшей. На опубликованном видео медвежонок не хочет выходить в экспозиционный вольер. Из-за этого Диндин буквально вытаскивает Катюшу туда. Однако детеныш сопротивляется и вновь возвращается по деревянной лестнице в излюбленную локацию.

Светлана Акулова поделилась скрытой съемкой спортивных развлечений малышки-панды Катюши. На опубликованном Акуловой видео детеныш большой панды сначала внимательно смотрит в объектив, после чего начинает делать утреннюю зарядку.