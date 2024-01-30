Власти Москвы опровергли информацию о взрыве на подстанции в ТиНАО

Короткое замыкание кабеля произошло на подстанции в Новой Москве . Инцидент не повлиял на электроснабжение потребителей, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В связи с информацией, опубликованной в некоторых телеграм-каналах, сообщаем, что все системы энергоснабжения города, включая трансформаторные подстанции и питающие центры, работают в штатном режиме, все потребители с напряжением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что публикуемая информация о каких-либо инцидентах на подстанции в ТиНАО - взрывах, возгораниях - не соответствует действительности. "На опубликованных видео - короткое замыкание кабеля, которое было оперативно устранено и никак не повлияло на энергоснабжение потребителей", - заключили в комплексе городского хозяйства.