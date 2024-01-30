Жителей столицы пригласили принять участие в новом проекте «Москва читающая»
На платформе «Город идей» началась регистрация на участие в проекте «Москва читающая». Об этом во вторник, 30 января, рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.
Проект посвящен развитию библиотечной сферы в столице, он продлится с 6 по 12 февраля. Жители столицы смогут предложить идеи для мероприятий, которые пройдут в библиотеках Москвы.
Помимо этого, горожане предложат рубрики и форматы, которые они хотели бы видеть на страницах библиотек в соцсетях. Участники также обсудят пространства для учебы, работы и отдыха в Москве. Инициативы, отобранные советом экспертов, вынесут на голосование, а лучшие идеи будут реализованы, передает официальный сайт мэра Москвы.
Московские библиотеки переживают второе рождение. За прошедший 2023 год они выдали более 10,9 миллиона изданий. Кроме того, за год было оформлено 258 тысяч единых читательских билетов, что на 21 процент больше, чем в 2022 году. Об этом в начале января сообщил мэр столицы Сергей Собянин.