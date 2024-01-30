Жителей столицы пригласили принять участие в новом проекте «Москва читающая»

На платформе «Город идей» началась регистрация на участие в проекте «Москва читающая». Об этом во вторник, 30 января, рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

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Проект посвящен развитию библиотечной сферы в столице, он продлится с 6 по 12 февраля. Жители столицы смогут предложить идеи для мероприятий, которые пройдут в библиотеках Москвы.

Помимо этого, горожане предложат рубрики и форматы, которые они хотели бы видеть на страницах библиотек в соцсетях. Участники также обсудят пространства для учебы, работы и отдыха в Москве. Инициативы, отобранные советом экспертов, вынесут на голосование, а лучшие идеи будут реализованы, передает официальный сайт мэра Москвы.