Китайский Новый год впервые отпразднуют на Останкинской телебашне
Мероприятия по случаю празднования Китайского Нового года впервые пройдут на Останкинской телебашне в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательная сети (РТРС).
«В феврале на Останкинской телебашне впервые пройдут мероприятия по случаю празднования Китайского Нового года. Китай на протяжении нескольких лет является лидером среди стран дальнего зарубежья по туристическому потоку на Останкинскую телебашню. Посетители из Поднебесной с интересом посещают высотное сооружение и активно делятся в социальных сетях своими впечатлениями», – говорится в сообщении.
Так, в честь праздника пешеходная галерея телебашни превратится в фотозону в китайском стиле. С 6 по 18 февраля в «Галерее звезд» у подножия Останкинской телебашни пройдет выставка картин учащихся школы акварели Сергея Андрияки «От китайского натюрморта до русского пейзажа».
«С 9 по 17 февраля на медиафасаде Останкинской телебашни, а также на телеэкранах кофейни и кафе ресторанного комплекса «Седьмое небо» будет транслироваться праздничный видеоролик», – добавили в пресс-службе.