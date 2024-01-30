Китайский Новый год впервые отпразднуют на Останкинской телебашне

«В феврале на Останкинской телебашне впервые пройдут мероприятия по случаю празднования Китайского Нового года. Китай на протяжении нескольких лет является лидером среди стран дальнего зарубежья по туристическому потоку на Останкинскую телебашню. Посетители из Поднебесной с интересом посещают высотное сооружение и активно делятся в социальных сетях своими впечатлениями», – говорится в сообщении.