Проект городского вокзала «Петровско-Разумовская» будет готов к концу года

Создание проекта городского вокзала «Петровско-Разумовская» планируется закончить до конца этого года. Об этом во вторник, 30 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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По его словам, открытие нового вокзала обеспечит комфортную пересадку между двумя линиями метрополитена и двумя направлениями Московских центральных диаметров. Кроме того, будут улучшены транспортные и пешеходные связи между районами Марфино, Бутырский и Тимирязевский.

— В городе продолжается реализация программы по интеграции различных видов транспорта. В частности, для обеспечения удобной пересадки пассажиров между различными видами транспорта на станции метро «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской и Люблиноско-Дмитровской линий метрополитена будет создан городской вокзал, — отметил Андрей Бочкарев.

Исполнительный директор по девелопменту компании «Мосинжпроект» Павел Дудулин добавил, что коммерческая часть проекта предусматривает строительство двух многофункциональных комплексов с торговыми зонами, офисами, апартаментами и гостиницами.