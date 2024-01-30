Собянин объявил о старте отборочного этапа олимпиады «Курчатов» для школьников

По его словам, в рамках олимпиады пройдут соревнования по физике для учащихся 7-11-х классов, а также по математике — для учеников 6-11-х классов. Школьникам предстоит принять участие в двух турах. Первый из них. отборочный, будет проводиться с 31 января по 14 февраля в дистанционном формате. Для того, чтобы принять в нем участие, ребятам нужно заранее авторизоваться через «Московскую электронную школу». Успешно прошедшие этот этап ученики пройдут во второй, заключительный тур.