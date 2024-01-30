Собянин объявил о старте отборочного этапа олимпиады «Курчатов» для школьников
Стартовал отборочный этап олимпиады школьников «Курчатов». Об этом во вторник, 30 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в рамках олимпиады пройдут соревнования по физике для учащихся 7-11-х классов, а также по математике — для учеников 6-11-х классов. Школьникам предстоит принять участие в двух турах. Первый из них. отборочный, будет проводиться с 31 января по 14 февраля в дистанционном формате. Для того, чтобы принять в нем участие, ребятам нужно заранее авторизоваться через «Московскую электронную школу». Успешно прошедшие этот этап ученики пройдут во второй, заключительный тур.
— Участниками отборочного этапа в 2023 году стали почти 12 тысяч москвичей, — рассказал глава столицы.
Победители олимпиады получат льготы при поступлении в отечественные вузы. Например, им могут начислить 100 баллов за Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по физике или математике. Также ребята поборются за возможность поступить в вуз без ЕГЭ, рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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