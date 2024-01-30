Столичные пункты приема новогодних деревьев продолжат работать до 25 февраля

За время работы акции «Елочный круговорот» в текущем сезоне москвичи отдали на переработку и утилизацию свыше 2,5 тысячи хвойных деревьев. Из утилизированной древесины получилось изготовить 40 кубических метров щепы, применяющейся в обустройстве вольеров зоопарков и созданию экологичных троп. Об этом во вторник, 30 января, рассказал начальник отдела инновационного развития и технологических решений Департамента природопользования и охраны окружающей Москвы Дмитрий Кузнецов.

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— В этом сезоне установлено 600 специальных пунктов для сбора новогодних деревьев во всех районах Москвы. Места для многих из них выбрали сами жители, — сообщил Кузнецов.

Сейчас для удобства горожан на специальном сайте существует интерактивная карта. На нее нанесены адреса всех пунктов приема деревьев, которые будут работать до 25 февраля. Сдать свою ненужную ель или пихту можно в любое время суток, предварительно подготовив растение. С дерева надо удалить все новогодние украшения, передает официальный сайт мэра Москвы.

Московский зоопарк запустил традиционную акцию по сбору хвойных деревьев, к числу которых относятся ели, пихты и сосны. Их можно было сдать в период с 28 декабря по 10 января. Все собранные деревья использовались в качестве корма и игрушек для животных.