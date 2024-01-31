Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в районе Царицыно в 2024 году

Дом для переселения по программе реновации введут в эксплуатацию в этом году в столичном районе Царицыно по адресу улица Ереванская, земельный участок 6/2. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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По словам руководителя Депстроя, сейчас строители возводят надземную часть здания. Новостройка будет состоять из двух секций, фасады выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных пиленым кирпичом, на них также появятся металлические корзины под кондиционеры. Входную группу рабочие оформят витражным остеклением, добавил Загрутдинов.

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Загрутдинов уточнил, что всего в доме будет 84 квартиры, 12 из них однокомнатные, 62 двухкомнатные и 10 трехкомнатные. Две квартиры предусмотрены для маломобильных жильцов, в них установят специальную сантехнику, увеличат ширину дверных проемов и коридоров. Готовая улучшенная отделка квартир будет полностью соответствовать стандартам реновации, которые утверждены постановлением столичного правительства.

Между тем первые этажи новостройки сделают нежилыми, там разместятся вестибюль жилой части здания, помещение хранения уборочного инвентаря, лифтовой холл, технические помещения, зона для размещения почтовых ящиков, поделился Загрутдинов.

В каждой секции установят два современных лифта грузоподъемностью 1 000 и 400 килограммов, чтобы было удобно перемещаться между этажами. Они будут оборудованы тактильными и визуальными средствами информации, подчеркивается в сообщении.

Кроме того, специалисты благоустроят и озеленят придомовую территорию. Они высадят деревья, кустарники, разобьют цветники и газоны. Также обустроят спортивную площадку и детскую площадку с безопасными резиновым покрытием, зоны для тихого отдыха взрослых.

Накануне сообщалось, что по программе реновации в Москве проектируют 208 домов площадью 4,09 миллиона квадратных метров и строят 221 объект площадью 4,16 миллиона "квадратов".