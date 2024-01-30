В Москве по программе реновации проектируется и строится почти 430 домов

В рамках программы реновации жилого фонда в столице построили уже 304 дома. Еще 429 зданий находятся на этапе проектирования или строительства. Об этом во вторник, 30 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, с момента запуска программы реновации было подобрано 602 стартовых площадки, на которых будет построено 9,9 миллиона квадратных метров жилья. Сейчас специалисты проектируют 208 будущих домов, а на этапе строительства находится 221 здание.

— На сегодня уже построено и введено в эксплуатацию 304 дома площадью 4,3 миллиона квадратных метров. Такие темпы работ позволили переселить в комфортное и качественное жилье более 150 тысяч горожан, — отметил Андрей Бочкарев.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства столицы перед Мосгордумой заявил, что темпы реализации столичной программы реновации будут ускорены благодаря возведению большего количества недвижимости.