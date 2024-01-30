Собянин подвел итоги рекордного туристического сезона в Москве

Туризм в столице бьет рекорды, несмотря на санкции и прочие проблемы. Об этом во вторник, 30 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .

— В 2023 году наш город посетили 24,5 миллиона гостей. Объемы туристического потребления достигли 1,3 триллиона рублей, что больше, чем в допандемийном 2019 году. В бюджет города поступит 178 миллиард рублей. На эти средства можно построить порядка 70 школ или 16 километров новых линий метро, — рассказал глава города.

При этом большая часть туристов приезжает в столицу из российских регионов. Среди туристов из зарубежных стран в Москву часто приезжают жители Китая, Турции, Индии и Ирана.

Особой популярностью город пользуется в период фестивалей. Так, в эти зимние праздники столицу посетили 4,3 миллиона гостей, почти в два раза больше, чем в прошлом году. В большинстве гостиниц просто не оставалось свободных номеров — 3, 4 и 5 января в центре загрузка составляла 90-100 процентов, написал Собянин в личном блоге.