«Хорошего вечера»: Московский зоопарк показал, как задорно купается муравьед Диего
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в понедельник, 29 января, поделилась видеороликом, на котором весело купается муравьед Диего.
— Всем хорошего вечера, смотрим купание Диего, — подписала она публикацию.
На предоставленных кадрах показано, как Диего плещется в водоеме своего вольера, кувыркаясь в воде. Муравьед не обращает внимание на посетителей столичного зоосада. Летящие во все стороны брызги воды доставляю явное удовольствие Диего, поэтому он садится и начинает быстро шлепать лапой по водной глади.
Родина четырехпалого муравьеда — Южная Америка, по большей части они живут к востоку от Анд. Этот вид млекопитающих не обладают внушительными размерами, редко бывают выше восьмидесяти сантиметров, да и весят не более пяти килограммов. Муравьеды ведут в основном ночной образ жизни. Из-за длинных когтей эти животные ходят по земле довольно медленно и неуклюже, поэтому много времени проводят на деревьях, цепляясь за ветви когтями.
25 января пресс-служба Московского зоопарка поделилась фотографией, на которой запечатлен спящий муравьед. Диего практически полностью спрятался в густую шерсть, демонстрируя гостям зоосада лишь свой нос и когтистые лапки.