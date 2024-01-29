На предоставленных кадрах показано, как Диего плещется в водоеме своего вольера, кувыркаясь в воде. Муравьед не обращает внимание на посетителей столичного зоосада. Летящие во все стороны брызги воды доставляю явное удовольствие Диего, поэтому он садится и начинает быстро шлепать лапой по водной глади.

Родина четырехпалого муравьеда — Южная Америка, по большей части они живут к востоку от Анд. Этот вид млекопитающих не обладают внушительными размерами, редко бывают выше восьмидесяти сантиметров, да и весят не более пяти килограммов. Муравьеды ведут в основном ночной образ жизни. Из-за длинных когтей эти животные ходят по земле довольно медленно и неуклюже, поэтому много времени проводят на деревьях, цепляясь за ветви когтями.