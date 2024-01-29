Вильфанд рассказал, какая погода ждем москвичей в начале февраля

— Однако над сменой зимних вещей на более легкие задумываться точно рано, так как февраль — это все еще один из месяцев с наиболее переменчивым климатом. Поэтому наверняка нас еще ожидают как небольшие морозы, так и оттепели, — сообщил Роман Вильфанд. — Последующий за ним март в Москве тоже традиционно сопровождается зимней погодой. Напомню, что устойчивый переход через отметку в 0 градусов происходит лишь к 20-м числам первого весеннего месяца.