Вильфанд рассказал, какая погода ждем москвичей в начале февраля
В первых числах февраля на территории столицы ожидаются оттепель и осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Как отметил эксперт, нынешняя погода в Москве скорее соответствует мартовскому температурному режиму, нежели морозному январскому.
— Пару дней назад аномалия температур составила более 5 градусов Цельсия, температура воздуха при этом была на 5,3 пункта выше нормы. Мы все это чувствуем, поскольку наступила ощутимая оттепель, — рассказал Вильфанд. — Такой температурный фон соответствует концу второй и началу третьей декады марта. То есть погодные условия в Москве сейчас опережают свое естественное развитие примерно на два месяца.
Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра отметил, что подобное потепление определенно спровоцирует формирование гололедицы.
— Жителям и гостям Москвы нужно быть осторожнее, так как, помимо гололеда, возможен и сход снега с крыш, — добавил синоптик.
Также Вильфанд сообщил, что в начале февраля температура на улице будет выше климатической нормы.
— К 29 января на нашу столицу направится теплый, юго-западный поток ветра со стороны незамерзающего Атлантического океана. Поэтому к вечеру понедельника температура в городе будет примерно минус 4 градуса по Цельсию, — добавил Вильфанд. — Затем во вторник, 30 января, начнется оттепель. Днем температура составит около минус двух градусов, а ночью до минус семи. Также не стоит ждать сильных осадков, ведь атмосферное давление будет достаточно высоким. В последний день января тоже будет тепло.
Как отметил Вильфанд, к середине недели на севере Москвы будет максимум минус 4 градуса, а в центре столицы она и вовсе закрепится на нулевой отметке. Кроме того, с 31 января температура будет на 5–6 градусов выше многолетней нормы.
— Однако над сменой зимних вещей на более легкие задумываться точно рано, так как февраль — это все еще один из месяцев с наиболее переменчивым климатом. Поэтому наверняка нас еще ожидают как небольшие морозы, так и оттепели, — сообщил Роман Вильфанд. — Последующий за ним март в Москве тоже традиционно сопровождается зимней погодой. Напомню, что устойчивый переход через отметку в 0 градусов происходит лишь к 20-м числам первого весеннего месяца.
Также синоптик добавил, что ожидать исчезновения снежного покрова в столице, судя по многолетней норме климатических данных, следует только к середине апреля.
РЕКОРДЫ
Рекордные морозы до минус 42 градусов были зафиксированы на территории Москвы 17 января 1940 года. Тогда суровые погодные условия держались три месяца. Самым жарким периодом для жителей столицы стали июнь и июль 2010 года, когда столбики термометров неоднократно показывали температуру выше 30 градусов.