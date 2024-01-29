29 января мэр Москвы Сергей Собянин открыл два путепровода в Теплом Стане и осмотрел будущую станцию «Генерала Тюленева» Троицкой линии метро.

Путепроводы построили в районе торгового центра (ТЦ) на 41-м километре МКАД. Движение по ним запустили на три месяца раньше запланированного срока.

— Благодаря съездам улучшится транспортное обслуживание больше 115 тысяч жителей поселения Сосенского, — рассказал Сергей Собянин. — Кроме того, посетители ТЦ не будут делать крюк длиной почти 7 километров — выезд с территории в сторону Коммунарки займет меньше минуты, а маршрут заезда станет в три раза короче.

Чтобы подъехать к ТЦ, теперь можно воспользоваться двухполосным путепроводом длиной 430 метров со съездом с Коммунарского шоссе. Для выезда построили однополосный путепровод длиной 328 метров со съездом на дублер Калужского шоссе.

Как сообщил мэр, в ближайшие годы построят еще несколько дорожных объектов, которые разгрузят МКАД и Калужское шоссе.

Рядом с домом

Станция «Генерала Тюленева» готова на 70 процентов. Мастера приступили к архитектурно-отделочным работам.

— Станцию «Генерала Тюленева» строим в составе Троицкой линии метро, — напомнил мэр. — В целом ветка должна быть запущена в конце этого года. По крайне мере, все основные строительные работы будут завершены.

Рядом со станцией «Генерала Тюленева» живут около 60 тысяч человек, которые смогут добираться до метро пешком, экономя до 35 минут в день.

— Жители получат совершенно другую транспортную доступность и до БКЛ, и до МЦК, — добавил Сергей Собянин.

Так, после открытия «Генерала Тюленева» пассажиры будут добираться до ближайшей станции Большого кольца — «Новаторской» — всего за 6 минут. Это в четыре раза быстрее, чем сейчас. Кроме того, станет свободнее на станциях «Теплый Стан» Калужско-Рижской и «Тропарево» Сокольнической линий метро.

Гармоничное развитие

Также 29 января мэр сделал несколько публикаций в соцсетях. Он сообщил, что в Москве с 2011 года построили больше 400 детских садов, из них 33 открыли в прошлом году. Новые садики появились в том числе в районах Покровское-Стрешнево, Чертаново Южное и Молжаниновский.

— Во всех детсадах — современный дизайн, уютные групповые комнаты, удобная мебель, пространства для игр, занятий музыкой и спортом, — отметил Сергей Собянин. — Особое внимание уделяется площадкам на улице: они проектируются так, чтобы воспитатели видели каждого ребенка.

Рассказал мэр и о финансовой поддержке, которую Москва предоставляет бизнесу. В прошлом году через платформу i.moscow почти 1000 компаний получили от города больше 3,5 миллиарда рублей. Это гранты на патентирование изобретений и полезных моделей, закупку оборудования и развитие деятельности, создание сити-ферм.

Новые производства

Еще одну публикацию мэр сделал 29 января в личном блоге. Сергей Собянин поделился успехами особой экономической зоны «Технополис «Москва». По итогам прошлого года на ее площадках запустили сразу 35 новых производств. Они выпускают продукцию, у которой нет отечественных аналогов: медтехнику, лекарства, электронику и многое другое.

КСТАТИ