Москвичам пообещали резкое похолодание

В Москве к выходным резко похолодает. Прогнозом на конец недели с России Роман Вильфанд.

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Четверг, 1 февраля, выдастся по-весеннему теплым, после чего температура ощутимо понизится. К субботе, 3 февраля, погода в столице вернется к климатической норме. Ночью столбики термометров понизятся до минус 11 — минус 6. Днем температура будет держаться на уровне минус 6 — минус 2. Помимо похолодания, ожидается небольшой снег, пообещал синоптик.

Атмосферное давление в четверг составит 758-760 миллиметров ртутного столба, но к вечеру пятницы упадет на 20 миллиметров. В субботу оно понизится еще на несколько миллиметров.