В метро Москвы поступили карты "Тройка" с логотипом выборов президента РФ

Тематические транспортные карты "Тройка" с логотипом предстоящих выборов президента РФ, которые состоятся 15-17 марта, поступили в продажу. В частности, приобрести карту можно на стойках "Живое общение" в Московском метрополитене, убедился корреспондент ТАСС.

Логотип выборов выполнен в виде латинской буквы V в цветах российского флага с вертикальными полосами. Справа от буквы расположена надпись "Выборы президента России 15-17 марта 2024".

Помимо логотипа предстоящих выборов на белом фоне, обрамленном красной и синей линиями, нанесен логотип карты "Тройка". Стоимость карты - 200 рублей.