Москвичи выберут новые ароматы для общественного транспорта

Москвичам предложили выбрать новые ароматы для общественного транспорта. Об этом сообщил официальный Telegram-канал московского департамента транспорта.

Специально для вокзалов, метро и МЦК парфюмеры разработали десять композиций: "Экзотические фрукты и ягоды", "Сладкий персик", "Аромат тонка", "Белый пион", "Свежая сирень", "Имбирь и корица", "Жасмин и ваниль", "Зеленый чай", "Свежая трава", "Зимний лес". Познакомиться с ароматами можно на стойке "Живое общение" на станции метро "Курская", там же учтут голос за понравившийся аромат.

Лучшие композиции будут распылять с помощью специальных устройств на пересадочном узле "Деловой центр", эскалаторной галерее на Воробьевых горах и трех автовокзалах: "Центральный", "Саларьево" и "Северные ворота". Диффузоры абсолютно безопасны, гипоаллергенны и одобрены Роспотребнадзором.