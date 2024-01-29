Москвичи выберут новые ароматы для общественного транспорта
Москвичам предложили выбрать новые ароматы для общественного транспорта. Об этом сообщил официальный Telegram-канал московского департамента транспорта.
Специально для вокзалов, метро и МЦК парфюмеры разработали десять композиций: "Экзотические фрукты и ягоды", "Сладкий персик", "Аромат тонка", "Белый пион", "Свежая сирень", "Имбирь и корица", "Жасмин и ваниль", "Зеленый чай", "Свежая трава", "Зимний лес". Познакомиться с ароматами можно на стойке "Живое общение" на станции метро "Курская", там же учтут голос за понравившийся аромат.
Лучшие композиции будут распылять с помощью специальных устройств на пересадочном узле "Деловой центр", эскалаторной галерее на Воробьевых горах и трех автовокзалах: "Центральный", "Саларьево" и "Северные ворота". Диффузоры абсолютно безопасны, гипоаллергенны и одобрены Роспотребнадзором.
Ароматы в вагонах метро появились еще в 2019 году, после поддержки пилотного проекта "Аромат в метро", за который проголосовали более 90% пассажиров. В октябре прошлого года жители столицы выбрали аромат зеленого чая для поездов Филевской линии.