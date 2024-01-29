Москвичей призвали не бояться «барической ложбины»

Метеозависимым жителям столицы не стоит опасаться предстоящих перепадов атмосферного давления. Об этом «360» Александр Шувалов.

По его словам, в столице к концу недели давление существенно понизится — на 20-25 миллиметров ртутного столба по сравнению с ее началом. Однако это понижение будет растянуто во времени, именно поэтому метеозависимым людям нечего опасаться.

Так, сегодня, в понедельник, 29 января, давление составляет 758-760 миллиметров ртутного столба. К пятнице, 2 февраля, оно понизится до 730 миллиметров, уточнил синоптик.

«Чтобы оно [давление] скакнуло, нужен глубокий циклон, проходящий через Москву, чего нет», — добавил он.