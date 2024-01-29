Собянин: в Москве компании получили от города более 3,5 млрд рублей за 2023 год
Москва оказала финансовую поддержку около 1 тыс. компаний в 2023 году, бизнесмены получили от города более 3,5 млрд рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Почти тысяча столичных компаний воспользовалась в 2023 году финансовой поддержкой через платформу i.moscow. Московские бизнесмены получили от города больше 3,5 млрд рублей на создание высокотехнологичных решений. Это гранты на патентование изобретений и полезных моделей, оборудование и развитие деятельности, создание сити-ферм", - написал Собянин.
По его словам, столичный производитель получил 30 млн рублей на обновление оборудования для производства карбоновых деталей. Их качество - на одном уровне с автоконцернами, "Формулой-1" и авиакосмической отраслью.
Разработчику системы для автоматизированного пожаротушения выделили больше 1,5 млн рублей. Уникальное оборудование быстро обнаруживает возгорание и начинает объемное распыление воды при ее минимальном расходе, добавил мэр.
"В целом с 2019 года финансовую поддержку через Московский инновационный кластер получили больше 7,3 тыс. предприятий", - уточнил Собянин.