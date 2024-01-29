Собянин: в Москве компании получили от города более 3,5 млрд рублей за 2023 год

"Почти тысяча столичных компаний воспользовалась в 2023 году финансовой поддержкой через платформу i.moscow. Московские бизнесмены получили от города больше 3,5 млрд рублей на создание высокотехнологичных решений. Это гранты на патентование изобретений и полезных моделей, оборудование и развитие деятельности, создание сити-ферм", - написал Собянин.