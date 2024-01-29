Собянин: станция метро "Генерала Тюленева" находится в высокой степени готовности

Станция "Генерала Тюленева" Троицкой линии Московского метрополитена находится в высокой степени строительной готовности, после открытия она будет в пешей доступности у 60 тыс. жителей. Об этом сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра станции.

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"Станция "Генерала Тюленева" - это станция строящейся Троицкой линии метро. В целом ветка должна быть запущена в конце этого года, по крайней мере, все основные строительные работы будут завершены. Здесь, на "Генерала Тюленева", высокая готовность станции, уже идут отделочные работы. Станция, надеюсь, будет очень востребована жителями, в пешей доступности будут находиться около 60 тыс. жителей, они получат, конечно, совсем другую транспортную доступность - и до Большой кольцевой линии, и до МЦК (Московское центральное кольцо - прим. ТАСС)", - сказал Собянин.

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Как уточнил гендиректор компании-подрядчика "УРСТ" Сергей Григоркевич, степень строительной готовности станции составляет сейчас 68%, работы ведут 560 человек. Срок завершения работ - четвертый квартал 2024 года. Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строящаяся станция "Генерала Тюленева" Троицкой линии метро расположена вдоль одноименной улицы на пересечении с улицей Теплый Стан.

Ожидается, что открытие станции улучшит транспортное обслуживание жителей района Теплый Стан с населением свыше 133 тыс. человек. Кроме того, ввод станции "Генерала Тюленева" снизит нагрузку на станции метро "Теплый Стан" Калужско-Рижской линии - до 14% и "Тропарево" Сокольнической линии - до 24%, а также на прилегающую улично-дорожную сеть. Прогнозный пассажиропоток станции на вход составляет 20,9 тыс. пассажиров в рабочий день.