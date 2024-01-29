Москвичам пообещали спокойную неделю

По словам Шувалова, скачков давления и температуры не будет. Температура воздуха может варьироваться от 0 до минус 5 градусов. Во вторник и четверг в центре Москвы может наступить слабая оттепель. Вероятность осадков выше 50 процентов во вторник, четверг и пятницу.