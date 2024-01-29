Собянин открыл два путепровода на Коммунарском шоссе

Сергей Собянин открыл два новых путепровода на Коммунарском шоссе в районе торгового центра "Мега Теплый Стан". Эстакады улучшат подъезды к самому ТЦ, ситуацию в Коммунарке и частично разгрузят Калужское шоссе, а также Московскую кольцевую автомобильную дорогу.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, возводить объекты начали в октябре 2022 года и завершили в январе этого года на три месяца раньше запланированного. Для подъезда к торговому центру построили двухполосный путепровод длиной 430 метров со съездом с Коммунарского шоссе. Также теперь водители могут выехать с территории ТЦ по однополосному путепроводу длиной 328 метров со съездом на Коммунарское шоссе.