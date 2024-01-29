Свыше 1500 новых фонарей установили на юге Москвы

За 2023 год в Москве появилось более 15 тысяч новых осветительных приборов, 1,5 из них установили во дворах Южного административного округа столицы.

Как сообщили в официальном Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, на данный момент число фонарей превышает миллион, а их количество не перестает расти ежегодно.

Добавим, что для установки осветительных приборов используют энергосберегающие светодиодные светильники. Кстати, они в несколько раз работают дольше и на 30 процентов экономичнее натриевых и галогеновых ламп.