Москве предрекли падение в «барическую ложбину»

В первых числах февраля Москва резко «упадет» в глубокую «барическую ложбину» – в столичном регионе понизится атмосферное давление. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Январь в Москве завершится под опекой антициклона, атмосферное давление будет высоким, на 7-12 единиц выше нормы. А в первых числах февраля столичный регион окажется в глубокой барической ложбине, атмосферное давление резко понизится», – написала она.

При этом, по словам специалиста, неделя по меркам января будет теплой, на три-пять градусов выше климатической нормы.