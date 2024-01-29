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Падение Москвы в «барическую ложбину» спрогнозировали синоптики

В первых числах февраля Москва резко «упадет» в глубокую «барическую ложбину» – в столичном регионе понизится атмосферное давление. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Москве предрекли падение в «барическую ложбину»
© ТАСС

«Январь в Москве завершится под опекой антициклона, атмосферное давление будет высоким, на 7-12 единиц выше нормы. А в первых числах февраля столичный регион окажется в глубокой барической ложбине, атмосферное давление резко понизится», – написала она.

При этом, по словам специалиста, неделя по меркам января будет теплой, на три-пять градусов выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье продлен «желтый» уровень погодной опасности. Гидрометцентр принял такое решение из-за гололедицы, которая продержится до вторника. Предупреждение будет действовать до 22:00 30 января.

Новости Москвы
Татьяна Позднякова
Москва