Москвичи выберут лучшие фотоснимки новогодних электробусов

В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, в котором москвичи определят победителей конкурса фотографий праздничных электробусов. Об этом в понедельник, 29 января, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— В честь Нового года мы празднично оформили более 750 единиц техники. Украшенный городской транспорт очень порадовал пассажиров (...) Новогодние электробусы, автобусы, поезда метро и МЦД, трамваи и электрические речные суда будут курсировать в столице до 1 марта, — отметил он.

Фотоконкурс проводится по инициативе ГУП «Мосгортранс» на официальных страницах департамента транспорта в соцсетях. С 17 января все желающие могли прислать снимки украшенных электробусов. Жюри отобрало 20 лучших фотографий, а пятерку победителей определят жители столицы с помощью голосования, передает официальный сайт мэра Москвы.

За минувший год электробусы вышли на 39 городских маршрутов, протяженность которых превысила 450 километров.