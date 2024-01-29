Шесть проектов планировки участков для редевелопмента утвердили в Москве
В декабре 2023 года правительство Москвы утвердило проекты планировки шести реорганизуемых участков общей площадью свыше 34 гектаров. Об этом в понедельник, 29 января, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
— Вложения в развитие проектов оцениваются в 216 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города может составить девять миллиардов рублей. В результате в пяти столичных округах будет создано не менее 4,3 тысячи рабочих мест, — рассказал он.
По словам заместителя московского мэра, территории находятся в пяти столичных округах. Как добавил министр правительства Москвы и глава департамента городского имущества Максим Гаман, на улицах Москворечье и Азовской возведут жилье по программе реновации общей площадью свыше 337,4 тысячи квадратных метров, детские сады для 350 воспитанников и школы для 750 учащихся.
Проект планировки участка бывшей промзоны «Алабушево» предусматривает строительство современных объектов производственного и общественно-делового назначения. Их общая площадь превысит 195,5 тысячи квадратных метров.
Ефимов сообщил, что назначенные Москвой операторы проводят редевелопмент участков общей площадью свыше 309 гектаров в восьми столичных округах. Помимо этого, городское правительство приняло решение реорганизовать три неэффективно используемые территории, расположенные в Басманном районе Москвы. Финансовый вклад в реализацию плана составляет порядка 70 миллиардов рублей.