Шесть проектов планировки участков для редевелопмента утвердили в Москве

— Вложения в развитие проектов оцениваются в 216 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города может составить девять миллиардов рублей. В результате в пяти столичных округах будет создано не менее 4,3 тысячи рабочих мест, — рассказал он.