Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица и температура около нуля градусов прогнозируются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в российской столице будет минус 1 - плюс 1 градус, в ночь на среду - до минус 3 градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.