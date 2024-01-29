В Москве выберут новые ароматы для общественного транспорта

В Москве запустили голосование за новые ароматы для столичного транспорта. Оно будет проходить до 5 февраля, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

© телеграм-канал "Дептранс Москвы"

По итогам опроса москвичи выберут ароматы для пересадочного узла Большой кольцевой, Солнцевской и Филевской линии метро "Деловой центр", эскалаторной галереи на Воробьевых горах, трех автовокзалов Центральный, Саларьево и Северные ворота. На выбор представлены такие варианты, как экзотические фрукты и ягоды, сладкий персик, аромат тонка, белый пион, свежая сирень, имбирь и корица, жасмин и ваниль, зеленый чай, свежая трава, зимний лес.

Ознакомиться с ними и выбрать понравившийся жители города могут на стойке "Живое общение" на станции метро "Курская".

После голосования в транспорте появятся устройства, распыляющие выбранные ароматы. Они являются безопасными и гипоаллергенными, а также одобренными Роспотребнадзором.

Ранее жители Москвы выбрали новый аромат Филевской линии метрополитена. Им стал зеленый чай. Голосование длилось две недели, в нем участвовали почти тысяча человек. Аромат-победитель определился во втором туре, где москвичи выбирали между запахами зеленого чая и красных фруктов.