Собянин: более 400 детских садов построили в Москве с 2011 года

Свыше 400 детских садов построили в столице с 2011 года. Об этом в понедельник, 29 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

— Только в прошлом году мы открыли 33 новых садика. Четыре из них — в районах Покровское-Стрешнево, Чертаново Южное, Молжаниновский и в поселении Сосенском — совсем недавно, — рассказал глава города.

В каждом здании построили уютные групповые комнаты, установили удобную мебель, соорудили пространство для игр, занятий музыкой и спортом. Территорию для игр на улице спроектировали таким образом, чтобы воспитатели видели каждого ребенка, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В Северном административном округе Москвы при реализации масштабных инвестиционных проектов построят новые школы, детские сады и другие социальные объекты. Общая площадь территорий застройки составила 13 гектаров.